A Cuneo domani si inaugura la grande opera d'arte di Pistoletto: un infinito di creatività collettiva

Un grande infinito arricchito da decine e decine di disegni di bambini.

E' l'opera d'arte povera "Il Terzo paradiso dei Talenti", 2022, di Michelangelo Pistoletto, che sarà inaugurata domani 14 ottobre, alle 17.30, al Rondò dei Talenti in via Luigi Gallo a Cuneo.

L'opera riconfigura il segno matematico dell’infinito aggiungendo al suo centro un terzo cerchio che rappresenta la sintesi e la creazione, per promuovere nuove connessioni e interazioni tra polarità opposte. Il Terzo Paradiso dei Talenti, 2022, è stata appositamente sviluppata dall’artista per l’area esterna dell’edificio Rondò dei Talenti, in relazione alla curvatura dell’edificio e la struttura della piazza. Presenta il simbolo in verticale, sospeso per aria come un grande segno che sottolinea la presenza del Rondò, ed è realizzato serigrafando su metallo e unendo insieme oltre duecento disegni di bambini.

In tal modo, l’opera sottolinea la missione particolare del Rondò dei Talenti stesso, nuovo centro voluto e supportato dalla Fondazione CRC, in cui i più giovani possono andare e partecipare a varie attività al fine di sperimentare e perfino trovare le loro proprie vocazioni – i loro “talenti”.

Il segno del Terzo Paradiso definisce anche la base per l’oper-Azione collettiva, condivisa con la comunità, che si svolgerà sempre domani alle 16 a Cuneo nello stesso luogo in cui è collocata la scultura, per la cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli.

Nata come scultura partecipativa che promuove l’idea di lavoro collettivo, valorizzando il contributo di molteplici comunità del territorio piemontese, Il Terzo Paradiso dei Talenti è stata realizzata a partire da oltre duecento disegni prodotti da bambini e studenti, raccolti dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in collaborazione con l’Ambasciata Rebirth Cuneo – Associazione Con.Te.St oOo, le Scuole d’infanzia primarie e secondarie di primo grado di Cuneo, la Scuola dell’Infanzia Bay di Torino e i ragazzi della Summer School al Castello di Rivoli.

Il giorno successivo, nell’azione di pittura per le famiglie condotta dalle Artenaute del Dipartimento Educazione, in collaborazione con l’Associazione Culturale La scatola Gialla, il segno-simbolo verrà rielaborato nella dimensione orizzontale, ispirandosi all’opera originale Il Terzo Paradiso dei Talenti.