Ecco come cambia la viabilità di Cuneo durante la Fiera Nazionale del Marrone

Dal 14 al 16 ottobre torna a Cuneo la Fiera Nazionale del Marrone. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nelle giornate del 14-15-16 ottobre saranno operative le seguenti modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta:



AREA PIAZZA GALIMBERTI:

- Divieto di sosta veicolare relativo all'anello interno, al lato sagrato e alla zona Gesso dalle 20 di martedì 11 ottobre sino a cessate esigenze (le strutture della fiera verranno rimosse lunedì 17 ottobre, in giornata)

- Divieto di sosta veicolare relativemente all'anello interno, al lato sagrato e alla zona Stura davanti a via Mazzini dalle 20 di martedì 11 ottobre sino a cessate esigenze

- Divieto di sosta veicolare relativamente all'anello interno e a tutta la parte restante a partire dalle 20 di martedì 11 ottobre e sino all'una di lunedì 17 ottobre per consentire il carico e lo scarico di merci delle aziende autorizzate negli stand

- Divieto di sosta veicolare relativamente all'anello esterno e per tutta la sua estensione compreso testate dalle 7 di venerì 14 ottobre all'una di lunedì 17 ottobre

- Divieto di transito nell'anello stradale per tutta la sua estensione dalle 9 di venerdì 14 ottobre alle 7.30 di lunedì 17 ottobre



AREA PIAZZA VIRGINIO

- Chiusura al transito veicolare in via Sette Assedi, via C.M. Roero e via Santa Maria

- Istituzione del doppio senso di marcia in via C.M. Roero da via Sette Assedi a via Leutrum



AREA MERCATALE STRAORDINARIA DI DOMENICA 16 OTTOBRE

- Divieto di sosta veicolare in corso Nizza tra piazza Galimberti e via Amedeo Avogadro e via Luigi Einaudi, lungo il tratto di carreggiata del controviale di piazza Europa e lungo quello di corso Santorre di Santarosa dalle 4 alle 21

- Divieto di transito veicolare in corso Nizza dalle 5 alle 22



REVOCA AREA PEDONALE VIALE DEGLI ANGELI DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

- Dalle 6.30 del 16 ottobre sino alle 9 del 17 ottobre