Calderoli (Lega) deve cedere il passo a La Russa per la presidenza del Senato

C’è un po’ di delusione tra i leghisti cuneesi della prima ora che avevano sperato nella Presidenza del Senato per Roberto Calderoli, che ha forti legami con la Granda per via del matrimonio con Gianna Gancia.

Calderoli, dopo gli accordi stipulati tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ha dovuto cedere il passo a Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d’Italia, che è stato infatti eletto poco fa alla seconda carica dello Stato

“In queste vicende parlamentari – commenta Federico Gregorio, già sindaco di Narzole e consigliere regionale del Carroccio, paese in cui Calderoli viene spesso – gli accordi tra le forze politiche di maggioranza portano ad intese che non sempre sono confacenti con i propri desiderata. La Lega – aggiunge Gregorio – ha rispettato i patti privilegiando la compattezza del centrodestra.

Sono sicuro – aggiunge – che le competenze di Calderoli sapranno essere valorizzate come il senatore merita”.

Marito dell’europarlamentare cuneese Gianna Gancia, Calderoli ha dovuto fare un passo indietro per fare spazio al collega di partito, Riccardo Molinari, capogruppo uscente e segretario piemontese della Lega, che domani dovrebbe essere eletto alla presidenza di Montecitorio, posto occupato fino a qualche giorno fa dall’esponente 5 Stelle Roberto Fico.