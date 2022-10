Willy ha sempre vissuto in famiglia, adesso si ritrova da solo

ALBA - Willy aspetta una famiglia che lo prenda con sé: è un volpino sano, di 7 chili, dal carattere vivace, socievole e buonissimo con tutti.

Willy ha 5 anni, tutti trascorsi in famiglia e ora si ritrova a dover cercare una nuova sistemazione.

Si trova a Torino e si affida con regolare iter di adozione e con libretto sanitario in regola.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero