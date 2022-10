Nuova ristampa per "Pietro di Provenza e la bella Maghelona"

Il 2022 è per la città di Saluzzo anno di importanti restauri di alcuni affreschi che decorano le facciate degli edifici. Tra la fine del 1400 e l'inizio del 1500 era diffusa la tecnica artistica dei dipinti monocromi a grisaille; in questo modo tutti potevano conoscere le storie a cielo aperto che raccontavano imprese mitologiche, religiose e cavalleresche.



Tra i recenti restauri, tra cui si annoverano gli affreschi della "Casa dei Cesari" ad opera del fiammingo Hans Clemer, particolare risalto ha avuto la facciata di via Maghelona, che riporta all'attenzione del pubblico la storia a cui Saluzzo deve la stessa denominazione della strada. Stiamo parlando del breve romanzo cavalleresco "Pietro di Provenza e la bella Maghelona".



Libro di rara reperibilità e dall'autore ignoto rivede ora la luce in una nuova ristampa curata dal perito ed esperto di libri antichi Michele Lerda, classe 1991, appassionato di storia saluzzese. Questa nuova edizione, uscita a poche settimane dal Festival del libro medievale ed antico di Saluzzo che quest'anno avrà come protagoniste le donne nel Medioevo, fornisce una fedele trascrizione di una copia stampata a Torino nel 1850.



Le illustrazioni provengono, invece, da un'edizione settecentesca e sono state oggetto di un intervento di digitalizzazione e restauro per l'occasione. Il libro è acquistabile su Amazon e sul sito ufficiale www.accademiadegliunanimi.it.