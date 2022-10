Trail delle Valli Occitane, tutti i piazzamenti

Le Valli Occitane hanno ospitato la seconda edizione di un trail diverso, con quattro offerte per i diversi amanti del trail: MOT (Maira Occitan Trail) , quattro tappe di 44 + 42 + 38 + 52 km per un totale di 160km e due gare singole di 38km e 15km, più una passeggiata ludico motoria di 8 km per le famiglie.

La prima tappa è partita giovedì 6 ottobre da Villar San Costanzo , dislivello 2586 metri, 30 classificati : 1. Andrea Matteucci (Podistica Torino) 4h58’38”, 2.Andrea Barra (Podistica Valle Varaita) 5h05’42”, 3.Giorgio Pulcini (Sportification) 5h05’47”. Nella gara femminile: 1. Enrica Dematteis (Podistica Valle Varaita) 5h16’28”, 2. Luisa Dematteis (idem) 5h41’52”, 3. Antea Pellegrino (Runcard) 5h56’40”

Venerdì partenza per la seconda tappa da Paschera di Stroppo, dislivello 2502 metri, Dario Pedrotti (Runcard) 5h18’54 precede Matteucci di 4” e Barra di 5’30”. Nella gara femminile stesso arrivo della prima tappa: Enrica Dematteis, prima in 5h33’11” davanti a Luisa di 18’35” e a Pellegrino di 33’16”

La terza tappa parte da Acceglio Stroppo, dislivello 2.110 metri, stesso arrivo della seconda, Pedrotti in 4h20’34”, Matteucci a 2’56” e Barra a 4’52”. Si ripete ancora la classifica femminile con Enrica Dematteis 4h46’55”, seguita da Luisa a 4’05” e Pellegrino a 16’14”

Quarta e ultima tappa con partenza da Marmora e arrivo a Dronero, dislivello 2.060 metri. Matteucci si prende la rivincita, in 4h53’18” precede Barra di 8’05” e Pedrotti di 8’11”. Variazione nella classifica femminile, vince ancora Enrica Dematteis in 5h33’10” davanti a Pellegrino di 28’14” e Luisa a 1h13’10”.La classifica finale vede quindi la vittoria di Andrea Matteucci (Pod. Torino) ed Enrica Dematteis (Pod. Valle Varaita).

Sul podio maschile salgono Andrea Barra (Pod. Valle Varaita) e Giorgio Pulcini (Sportification), mentre su quello femminile Luisa Dematteis (Pod. Valle Varaita).

Sabato 8 ottobre si è svolta anche la gara sullo stesso percorso della terza tappa, con 116 classificati. Vince Bernard Dematteis (Sportification) in 3h32’48” davanti a Daniele Calandri (Inrun) a Nicolas Gourdon (ITRA) a 10’43” e Daniele Calandri (Inrun) a 15’13”. Simona Demaria (Podistica Valle Grana) taglia per prima il traguardo in 4h27’56”, a 25’49” Flavia Lo Prete (TRM Team) e a 2h20’09” Barbara Ariaudo (Sportification).

Alle 10 prende il via la 15 km, dislivello 1000 metri, 88 classificati. Emanuele Falla (Valsusa Running) taglia il traguardo in 1h37’37” a spalla con Antonio Bayo Guardiola (Runcard), a 5’54” Davide Bazzocchi (Valsusa Running). Martina Chialvo (Podistica Valle Varaita) vince la gara femminile in 1h43’20” , a 22” Elisa Gallo (RigaudoI Love Sport) , a 9’42” Silvia Chinchio (Missulteam Como).