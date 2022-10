Volley maschile A3: il Monge Gerbaudo Savigliano debutta in casa contro Bologna

È tempo di debutto casalingo per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, dopo il ko al tie-break all’esordio sul campo di Brugherio, ospiterà sabato 15 ottobre (ore 18) il Geetit Bologna per la seconda giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. L’avversario.

Ospite al Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore sarà una compagine che arriverà all’incontro rinfrancata dal netto successo per 3-0 ottenuto in casa contro Mirandola. Coach Marco Marzola ha a disposizione un gruppo giovane, che conta un unico over 30 nel roster: il palleggiatore classe 1991 Filippo Govoni, in panchina all’esordio. Tra i giocatori più pericolosi, certamente lo schiacciatore Marco Maletti, top scorer della prima giornata con i suoi 18 punti.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu hanno lavorato in settimana per limare i dettagli dopo la prova di Brugherio, che ha comunque lasciato buone sensazioni. Capitan Francesco “Ciccio” Dutto presenta così la sfida con gli emiliani: “Lo scorso sabato non abbiamo disputato una brutta partita. Peccato per il secondo set, perché se fossimo riusciti a portarlo a casa, la gara sarebbe andata diversamente. Non possiamo che fare tesoro del nostro esordio, per prepararci al meglio a questa seconda sfida. Bologna è partita con il piede giusto, ma contiamo di avere un’arma in più dalla nostra: l’affetto del nostro pubblico. Ecco perché invito tutti a venirci a sostenere per la prima in casa. Ci aspetta un trittico che metterà in palio nove punti in sette giorni. Dovremo farci trovare pronti”.

I precedenti. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella scorsa stagione, sempre in Serie A3 Credem Banca. Il bilancio è di una vittoria a testa. All’andata, in quel di Bologna, s’imposero i piemontesi, vittoriosi per 3-1 nella seconda giornata d’andata 2021/22. Gli emiliani trovarono la rivincita, però, nella gara di ritorno, imponendosi al tie-break con un netto 9-15.

I biglietti. Da martedì 11 ottobre e fino alle ore 16 di sabato 15 ottobre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Geetit Bologna sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.