Al cinema "Monviso" di Cuneo si presenta "Il piatto forte dei rifugi"

Un viaggio in immagini e video per raccontare la passione per la montagna, il lavoro in quota nei rifugi, per invitare a far gustare e apprezzare i prodotti del territorio e per presentare le ricette delle Terre alte cuneesi.

Mercoledì 19 ottobre, alle 21, al cinema Monviso a Cuneo, la giornalista Tiziana Fantino proietterà il video «Il piatto forte dei Rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie». Un documentario di promozione dell'offerta gastronomica proposta dai gestori di 15 rifugi delle Alpi Marittime e Alpi Cozie.

Fantino insignita premio Cai Regione Piemonte «Giornalista di Montagna - 2021» ha realizzato il filmato nell'estate raggiungendo le strutture in quota testimoniando la sua passione autentica per le Terre Alte.

«Il piatto forte dei Rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie» contribuisce a promuovere e a valorizzare il territorio montano e i suoi prodotti. Per queste motivazioni l'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime ha concesso il suo patrocinio che si affianca, tra i tanti, a quelli della Provincia di Cuneo e del Cai Piemonte.

La serata si svolge nell’ambito del calendario di iniziative per la ventitreesima edizione della Fiera Nazionale del Marrone. L'ingresso al Cinema Monviso per assistere alla presentazione è gratuito.

Gradita la prenotazione cliccando qui!.