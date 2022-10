A Cuneo torna "Vintage Garage" la mostra scambio dedicata ad auto e moto d'epoca

Sabato 15 ottobre torna a Cuneo la mostra scambio dedicata alle auto e alle moto d'epoca. Dopo due anni di stop causa covid e un inaspettato cambio di location, gli organizzatori sono riusciti a mettere in piedi la terza edizione di Vintage Garage Cuneo presso il Centro Commerciale Gallerie BIG di Madonna dell'Olmo (via Guido Martino 8).

Per tutta la giornata numerosi appassionati si aggireranno fra le oltre 100 bancarelle alla ricerca di ricambi, accessori e pezzi introvabili.

L'ingresso è gratuito sia per gli espositori che per i visitatori e come di consueto ci sarà un grande parcheggio riservato ad auto e moto d'epoca completamente gratuito ed adiacente al mercato.