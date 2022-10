A Mondovì si presenta "Sport-in", progetto nato per rendere l'attività sportiva accessibile con qualsiasi tipo di disabilità

Nel 2022 a Mondovì è nata, grazie alla Fondazione CRC e una ricca rete di partners, SPORT-IN, un’associazione sportiva che vuole offrire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva), dai 6 anni in poi, la possibilità di praticare attività sportiva, mettendo in evidenza le capacità psicomotorie di ognuno e offrendo progressivamente stimoli e proposte nuove.

Il sodalizio affonda le sue radici nel fertile terreno delle esperienze del progetto pluriennale SPORTABILITA’ e del progetto per l’innovazione sociale SPORTISSIMO che hanno fatto emergere la disponibilità e la sensibilità del territorio nel coltivare esperienze per favorire la pratica dell’inclusione come occasione di crescita e di promozione di un welfare territoriale generativo.

"Accolgo con immenso piacere - dichiara il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo - "la costituzione di questa associazione, cui abbiamo lavorato con continuità fin dal precedente mandato. Ringrazio i protagonisti di questa iniziativa e l'Assessore Terreno per aver creduto anch'egli, come feci io durante il mandato da Assessore, nelle potenzialità di una Associazione di questo tipo. Essa si rivolge ad una parte importante, imprescindibile della nostra Comunità e della società in generale, si rivolge a quelle persone che sono portatori di unicità e di esperienze che fanno crescere tutti. Sono molto orgoglioso di questo momento e credo che esso segnerà un vero e proprio 'nuovo inizio' per una Mondovì senza più barriere, anche fisiche e strutturali. La nostra Amministrazione è impegnata, infatti, in un ampio progetto che ci consenta di intervenire per abbattere le barriere architettoniche e dotare la città di infrastrutture, anche sportive, adatte."

SPORT-IN rappresenta una nuova sfida per il territorio per abbattere le barriere che ancora esistono per la pratica sportiva inclusiva, coinvolgendo varie realtà tra cui le persone, le associazioni, le scuole e offrendo la possibilità di partecipare alle attività e alle competizioni promosse dagli enti di promozione sportiva a cui l’associazione sarà affiliata.

"Sposiamo pienamente questo progetto che grazie alla forza e la passione di alcune persone ha preso vita." - spiega l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Alessandro Terreno - "Per me è una grande soddisfazione a 3 mesi da inizio mandato poter già dare il via a questa progettualità. Tocchiamo concretamente il tema dell’inclusione. E’ un progetto chiaro, senza fronzoli, che vuole aiutare le persone con disabilità a praticare attività sportiva".

Il progetto, che vede come enti capofila il consiglio Direttivo Sport-IN e Cooperativa Caracol, sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, in programma giovedì 20 ottobre alle 18.30 in sala Scimè, occasione in cui interverranno Alessandro Terreno, asessore allo sport e alle politiche giovanili, Francesca Botto, assessore alle politiche sociali, i rappresentanti di Fondazione CRC e altri referenti del progetto, insieme al presidente della neo associazione.