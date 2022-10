A Vicoforte Presentata “Nativitas”, nuova Associazione Acli

Domenica 9 ottobre, dopo la Messa delle 18, presso il Santuario di Vicoforte è stata presentata ufficialmente l’associazione “Nativitas” affiliata alle Acli.

La presidente, Marzia Danna, ha raccontato come, dopo alcuni mesi di lavoro, si è giunti alla costituzione di una associazione vera e propria che ha come obbiettivo principale quello di promuovere la storia e le attività di uno dei santuari più importanti del cuneese.

Il gruppo di lavoro si è costituito nella primavera del 2021 come “Comitato per le celebrazioni del Venerabile Cesare Trombetta”, e da subito ha iniziato a lavorare organizzando 4 eventi nell’ambito del progetto “Santuario di Vico, una storia da riscrivere”, che hanno riscontrato un ottimo successo e suscitato una nuova attenzione alla Regina Montis Regalis.

Proprio sull’esempio della storia del venerabile Cesare Trombetta, il comitato, a giugno 2022, si è trasformato in associazione per costruire insieme qualcosa di importante per il santuario e far conoscere a tutti il suo emozionante racconto, offrendo oggi, come allora, semplici donazioni di tempo, competenze, aiuto materiale e impegno. L’associazione si fonda su 18 di soci fondatori tra il clero diocesano, religiosi e laici, provenienti dalle 5 zone pastorali.

Il Vescovo mons. Eugenio Miragoli ha ringraziato coloro che hanno dato vita all’iniziativa e ha auspicato che cresca ulteriormente il numero dei volontari che si vogliono aggregare ai fondatori, in spirito di collaborazione e unità.

Alla funzione e presentazione ufficiale è seguito un momento conviviale presso la Casa Regina Montis Regalis. In rappresentanza delle Acli provinciali di Cuneo ha partecipato alla presentazione la vice presidente Mariangela Tallone.