Acqua pubblica da consumare solo previa bollitura a Peveragno e Chiusa di Pesio

Problemi con l'acqua pubblica nei comuni di Peveragno e Chiusa di Pesio: a seguito di analisi effettuate dall'ASL Cn1, con dati non conformi al normale, i due enti hanno vietato l'utilizzo dell'acqua pubblica per scopi alimentari se non previa bollitura.



A Peveragno l'ordinanza sindacale vale per il concentrico e non per il territorio delle frazioni. A Chiusa di Pesio, invece, riguarda le seguenti strade: via Paschero Soprano, via Cuneo, via Mondovì, via Roma, via Gino Eula, via Mazzini, via Tommaso Vallauri, piazza Mauro, via Turbiglio, piazza Cavour, vicolo Filanda, via Fratelli Bottero, via San Bartolomeo, regione Sant'Anna, via Fontane, via Parrocchia Vecchia, via Paschero di Mezzo, via Olmo e via Spedale.



"Il gestore dell'acquedotto è già intervenuto e la situazione a breve tornerà alla normalità" si legge nelle due comunicazioni ufficiali dei Comuni.