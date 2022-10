Ad Alba: “Io non rischio” campagna di informativa sulle buone pratiche di Protezione civile

Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile promuove la campagna informativa “IO NON RISCHIO”, dedicata alla cultura della prevenzione.

L’iniziativa si tiene contemporaneamente in centinaia di piazze italiane grazie alla partecipazione dei volontari di protezione civile.

Ad Alba, domenica 16 ottobre 2022, dalle ore 9.30 alle 1630, l’Associazione Proteggere Insieme allestirà un banco informativo in piazza Costanzo Bubbio, antistante l’ex tribunale.

Sottolinea l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alba Massimo Reggio: "Distribuiremo attraverso i volontari del materiale informativo con le buone pratiche di protezione civile in caso di rischio alluvione e saremo presenti per dare utili consigli alla popolazione. Sono state preparate facili schede comprensibili anche ai più piccoli.

Affrontare un rischio naturale, come dice lo spot della campagna, non è facile ma ognuno di noi può fare molto per ridurne gli effetti."