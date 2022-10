Al "Vallauri" di Fossano partono i corsi di potenziamento in inglese

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, ripartono all’Istituto d’Istruzione Superiore “Giancarlo Vallauri” di Fossano i corsi di potenziamento di inglese, con docente di potenziamento dedicato, per conseguire le certificazioni linguistiche, dal Pet al First, fino al livello CAE (Certificato di Inglese Avanzato).

Il “Vallauri” di Fossano ha una consolidata tradizione nell’ambito dell’approfondimento della lingua inglese, che proprio alla conclusione dello scorso anno scolastico è stato comprovato da un prestigioso riconoscimento, che pochi istituti possono vantare. La Cambridge University, una fra le più celebri e rinomate università dell’area anglosassone, ha infatti certificato il “Vallauri” come uno dei migliori centri preparatori per l’anno accademico 2020/2021, relativamente agli esami del Cambridge English. Questo fa sì pertanto che il “Vallauri” possa essere nominato al prestigioso premio “Italian Preparation Centres Awards 2022”, una candidatura che, come ha riconosciuto lo stesso direttore per l' Italia del Cambridge English, prof. Nick Beer, all’atto del conferimento dell’attestato, "è un riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno e della collaborazione con l’Università di Cambridge, Cambridge University Press & Assessment, che confidiamo possa proseguire proficuamente. (...) Cogliamo quest’occasione per esprimere il nostro apprezzamento per la dedizione mostrata dalla sua Scuola nella promozione della lingua inglese".

Un risultato che, come ha spiegato il dirigente Paolo Cortese, “è frutto di un serio, sinergico e complesso sforzo collettivo, che evidenzia il grande impegno e la professionalità dei docenti di inglese, il grande investimento della scuola per i corsi pomeridiani atti al conseguimento delle certificazioni (Pet, First e Cae), l'innovazione metodologica, il supporto tecnologico e, non ultimo, un’assidua e seria partecipazione dei ragazzi”.

Un’attenzione che l’istituto intende rinnovare costantemente, e che costituisce uno dei suoi principali obiettivi didattici, data la centralità dell’inglese in un mercato del lavoro ormai internazionale.