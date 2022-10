Alberi e arbusti del progetto Life Terra nel "Giardino del bosco" di Rodello

Diversi esemplari tra alberi e arbusti sono stati messi a dimora nel “Giardino dei Bosco (e di altri animali liberi)” a Rodello, luogo adottato come esempio di “Buona pratica per il futuro” da Legambiente Langhe e Roero. Le giovani piante entreranno a far parte dell’ambizioso progetto europeo Life Terra che si pone l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi entro il 2025 nei paesi dell'Unione.

Questa iniziativa, al motto di “Let’s plant together”, intende creare un vero e proprio movimento di cittadini attivisti che in tutta Europa si mobilitano per mitigare il clima piantando alberi che saranno poi monitorati tramite georeferenziazione.

"Vale sempre la pena di fare un dono alla Terra" dichiara Enrica Bosco, proprietaria del giardino, ideatrice e materiale esecutrice delle piantumazioni "perchè ci restituisce sempre qualcosa, in salute, in bellezza, in arricchimento personale... e le sottraiamo già tanto..."

“Piantare nuovi alberi, gestendo opportunamente il verde esistente, avrà delle ripercussioni positive nel contrasto ai cambiamenti climatici e alle catastrofi connesse: ondate di calore, siccità, perdita di foreste e biodiversità, desertificazione, erosione del suolo e inondazioni” conclude Chiara Virtuoso del Direttivo di Legambiente Langhe e Roero “L’autunno è uno dei migliori periodi dell’anno per mettere a dimora nuove piante aderendo, in modo del tutto gratuito, al progetto europeo Life Terra. Siamo a disposizione per fornire ogni informazione”. Legambiente Langhe e Roero APS tel 392/9217882 mail legambientelangheroero@gmail.com