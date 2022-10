Alla Fiera Nazionale del Marrone anche la Croce Rossa di Cuneo

Come di consueto, anche quest’anno, la Croce Rossa di Cuneo è stata chiamata per fornire assistenza sanitaria durante la Fiera Regionale del Marrone, al via oggi a Cuneo e che continuerà fino a domenica.

La CRI di Cuneo metterà a disposizione un’ambulanza e due squadre a piedi per garantire la sicurezza delle migliaia di visitatori che l’organizzazione attende durante la kermesse. Sarà inoltre presente uno stand promozionale in piazza Galimberti, il numero 76, dove si alterneranno tante e diverse attività.

Tutte le mattine si troverà il CRIshop con gadget per sostenere le attività a favore dei più vulnerabili. Venerdì mattina e sabato pomeriggio dimostrazioni di primo soccorso per imparare le manovre salvavita. Sabato mattina e domenica pomeriggio saranno presenti le Infermiere Volontarie CRI per la misurazione dei parametri vitali. Per i più piccoli invece sarà presente il truccabimbi sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno e, infine, dalle 11.45 alle 12.30 di domenica si terrà una simulazione di primo soccorso dove si potranno vedere impegnati i volontari in prima persona nel soccorso.