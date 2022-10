Bra, al Monastero delle Clarisse riprendono i ritiri spirituali per ragazze dai 20 ai 40 anni

I ritiri spirituali sono una situazione privilegiata per mettersi sotto lo sguardo di Dio, per fare una conoscenza interiore di Cristo, di riconoscere la chiamata dall’alto e scegliere di rispondere. Ogni incontro si svolge in un clima favorevole al silenzio e alla riflessione, come spiegano le Sorelle Clarisse: “Se c’è una sete che ti abita dentro… possiamo cercare insieme la sorgente dalla vita. È tempo di esplorare, là dove spesso abbiamo pensato di non trovare l’acqua. Una giornata per te, per staccare, ascoltare, confrontarti, stare insieme”.