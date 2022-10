Bra, Rosario per la pace nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire

In piedi, costruttori di Pace!”. Con queste parole di don Tonino Bello, l’Unità Pastorale 50 (Bra, Bandito, Sanfrè) invita fedeli, famiglie e comunità religiose a ritrovarsi insieme per recitare il Rosario e chiedere il dono della pace.

La preghiera sarà dedicata anche alle vittime innocenti della guerra, agli anziani, alle mamme e ai bambini sotto le bombe o in fuga dalle loro case, in Ucraina e in ogni parte del mondo in cui soffiano venti di odio e di violenza.