A Centallo tornano i "Concerti per Organo"

Domenica 23 ottobre riparte a Centallo la seconda edizione dei Concerti per Organo sotto la direzione del maestro Luca Rosso.

Tre gli appuntamenti in calendario con ospiti provenienti dal panorama internazionale che si esibiranno nella chiesa San Giovanni Battista, allo strumento Vegezzi-Bossi recentemente restaurato ed ampliato. Il primo vedrà alla consolle Benjamin Righetti, artista poliedrico e professore presso la Haute École de Musique di Losanna. Sabato 5 novembre sarà la volta di Gabriele Agrimonti, uno dei migliori talenti europei delle nuove generazioni, in una serata omaggio all’organista Bartolomeo Bernardi. La rassegna concluderà sabato 19 novembre; la serata sarà dedicata, come ormai da tradizione, alla memoria del maestro Massimo Nosetti, musicista di fama mondiale scomparso prematuramente nel 2013. A ricordarlo Paolo Giacone, che ha avuto il privilegio di essere suo allievo e collaboratore a Torino.

L’inizio dei concerti è alle ore 21, ingresso libero e non occorre prenotazione. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Centallo Viva e Brondino Vegezzi-Bossi.