Cuneo, Antonio Merlino eletto presidente del Comitato di quartiere di Spinetta

In merito alle votazioni per il rinnovo del Comitato di quartiere/frazione di Spinetta, avvenute nei giorni 8 e 9 ottobre 2022, il comitato eletto si è riunito il giorno 11 ottobre per le operazioni di convalida della consultazione e nomina del proprio direttivo.

Di comune accordo è stato nominato Presidente Antonio Merlino e Vicepresidente Simone Sarale.

Sono state poi attribuite la carica di segretario Massino Viale e di tesoriere a Valerio Veglia.

La comunicazione relativa all’insediamento del nuovo Comitato di Quartiere di Spinetta è quindi stata inviata alla sindaca, Patrizia Manassero ed alla Giunta.