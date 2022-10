Cuneo, inaugurata la statua di Pistoletto al Rondò dei Talenti

Sono oltre 160 i disegni serigrafati - fatti dagli studenti delle scuole di Cuneo e Torino - che adornano i tre cerchi che compongono l'opera dell'artista biellese Michelangelo Pistoletto che, da oggi (venerdì 14 ottobre), impreziosisce l'area antistante la struttura del Rondò dei Talenti.

Nel tardo pomeriggio il taglio del nastro, alla presenza del presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, i vicepresidenti Francesco Cappello ed Enrico Collidà e il consiglio in toto, ma anche diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale (tra cui il vicesindaco Luca Serale). Poi Mauro Bernardi di ATL e Giorgio Chiesa di Confcommercio.

L'opera - commissionata dalla Fondazione CRC in un'iniziativa compresa nei festeggiamenti per il trentennale 'A cielo aperto' - riprende il Terzo Paradiso di Pistoletto e lo amplia aggiungendo un cerchio centrale.

Raviola ha preso per primo la parola, prima del taglio del nastro: "Quella che inauguriamo oggi, nel giorno di apertura di una fiera che su prevede porterà in città circ centomila persone, è un'opera d'arte che rimarrà qui per sempre e che unisce il talento dei nostri bambini a quello di un gigante dell'arte internazionale. Un regalo che il maestro Pistoletto fa alla città e a tutta la comunità cuneese".

"L'opera rappresenta tre cerchi, di cui quello interno è un mondo futuro, più sostenibile ed equilibrato - ha detto Pistoletto - . I nostri bambini dovranno costruirlo, con noi come maestri".