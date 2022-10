Dalla Provincia dieci milioni nell'ultimo anno per nuovi asfalti sulle strade della Granda

La Provincia è impegnata in interventi di bitumatura delle strade provinciali considerati prioritari per la sicurezza stradale. I Settori Viabilità dei quattro reparti stradali di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, individuano le emergenze in accordo con l’amministrazione provinciale e intervengono in base alle risorse disponibili. I progetti esecutivi prevedono la ripresa della pavimentazione bitumata di tratti di strade provinciali mediante la stesa di uno o più strati di asfalto; si tratta prevalentemente di interventi a carattere saltuario, che interessano esclusivamente i tratti più deteriorati.

Nel 2022 sono stati spesi circa 10 milioni di euro di asfalti, una cifra importante che però resta esigua se si considera che il rifacimento completo di 1 km di strada costa, tutto compreso con Iva, circa 140 mila euro. Sui costi incide in modo pesante l’aumento dei prezzi dei materiali, compresi i costi di smaltimento dei vecchi bitumi.

Il presidente Luca Robaldo: “Alle bitumature programmate nei mesi scorsi e per i quali va apprezzato l’impegno del presidente Borgna, del vicepresidente Antoniotti e di tutto il Consiglio provinciale in carica, si sono aggiunti nuovi interventi. Ovviamente siamo impegnati a fare sempre di più nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione. Questi lavori risultano fondamentali per rispondere alle esigenze di sicurezza e di manutenzione delle infrastrutture stradali”

La Provincia ha in gestione oltre 3.000 km di strade provinciali. Nel 2022 sono stati appaltati otto diversi lotti (due per reparto) di lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle strade provinciali. Quattro di questi interventi (uno per reparto) sono stati finanziati con fondi statali.

Più nel dettaglio gli interventi risultano: Alba (lotto 1) lavori per 998.000 euro su circa 12,50 km di strade; Alba lotto 2 lavori per 954.000 su circa 11,80 km di strade; Cuneo lotto 1 lavori per 985.000 su circa 9,40 km di strade; Cuneo lotto 2 lavori per 946.000 euro su circa 7,80 km di strade; Mondovì lotto 1 lavori per 998.000 euro su circa 10,30 km di strade; Mondovì lotto 2 lavori per 535.000 euro su circa 5,70 km di strade; Saluzzo lotto 1 lavori per 985.000 euro su circa 8,50 km di strade; Saluzzo lotto 2 lavori per 954.000 euro su circa 9,90 km di strade. Riassumendo si tratta di interventi di ripresa del manto bitumato su un totale di circa 76 km di strade provinciali: il caro prezzi anomalo dell’anno 2022 ha determinato una riduzione di circa il 30-35% della quantità di conglomerato bituminoso steso rispetto alle condizioni dell’anno 2021.

Interventi più significativi. Reparto di Alba: strada provinciale 134 tratto Bra – Pocapaglia – Bivio sp 10. Comuni di Bra e Pocapaglia Km 1+900 – 3+500 (circa 1.600 metri di stesa).

Reparto di Cuneo: sp 589 – rotatoria “Big Store” a Madonna dell’Olmo (circa 2.500 metri di stesa) e sp 422. Tronco Cuneo – Acceglio dal km 43+600 al km 45+800 (circa 2.200 metri di stesa)

Reparto di Mondovì: sp 343 tratto Sale Langhe – bivio sp 661. Comune di Sale Langhe (circa 1.200 metri di stesa)

Reparto di Saluzzo: sp 173 tratto Bene Vagienna – bivio sp 237 (circa 1.700 metri di stesa). In questo Reparto a fine 2021 è stato asfaltato il tratto della sp 133 che attraversa il centro abitato di Lagnasco per una spesa di 200.000 euro.

Gli interventi nell’ambito delle stese del 2021 sono stati appaltati su quattro lotti separati per ogni Reparto di viabilità e finanziati con fondi statali. Per tutti i lotti sono stati realizzati lavori per circa 1 milione di euro per ogni Reparto (4 milioni circa di lavori in totale), per un investimento totale di 5,5 milioni di euro e interventi di ripresa del manto bitumato su un totale di circa 60 km di strade provinciali.