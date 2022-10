Don Bernardi e don Ghibaudo saranno beati, ma non in piazza Italia. Il sindaco di Boves: "Profondamente dispiaciuto"

"Penso che il ricordo di chi ha bagnato con il proprio sangue quella piazza avrebbe meritato più rispetto..... forse per questo si è beati in cielo ma non in terra".

Un post scritto in piena notte dal sindaco di Boves, profondamente dispiaciuto per la decisione del parroco, don Bruno Mondino, di rinunciare alla piazza più importante della città, domenica 16 ottobre, quando si svolgerà la cerimonia per la beatificazione dei martiri don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo.

Una decisione dettata dalla volontà di non creare polemiche. I commercianti del centro, infatti, non hanno gradito la scelta del Comune di concedere piazza Italia. In quanto sarebbe stata "occupata" per diversi giorni.

E' proprio il sindaco Maurizio Paoletti a spiegare la cosa: "Ho concesso senza esitazione piazza Italia alla parrocchia. La cosa, ovviamente, avrebbe creato problemi di viabilità e parcheggi in paese, perché tra allestimento della tensostruttura e poi smontaggio, la piazza sarebbe stata occupata per una settimana circa. Ma parliamo di un evento unico per Boves, che porterà qui tra le 2 e le 3 mila persone. Senza contare il suo valore storico ed emotivo per tutti noi. Non ho esitato un attimo. Il parroco, sulla scia delle polemiche che ci sono state, sollevate dai commercianti, ha scelto di spostare l'evento in piazza Avis, dietro il Palazzetto, a Madonna dei Boschi. Lì problemi logistici non ce ne saranno, ma piazza Italia è il cuore del paese, dove tra l'altro è stato ammazzato don Bernardi, proprio vicino al Comune. Don Ghibaudo è stato ammazzato a qualche centinaio di metri di distanza. Quello è il luogo simbolo di Boves, quello è il luogo dell'eccidio nazista del 19 settembre 1943, con il paese dato alle fiamme".

Paoletti ci tiene a sottolineare che, da parte del Comune, non c'è stata la minima esitazione nel concedere piazza Italia. "Abbiamo assecondato tutte le richieste della parrocchia, consapevoli dell'importanza storica del prossimo 16 ottobre, non solo per i cristiani, ma per tutta Boves. Mi dispiace che i commercianti abbiano reagito così, pur capendo tutte le loro ragioni e gli inevitabili disagi che ci sarebbero stati. Ma, ribadisco, la cerimonia meritava quella piazza. Don Bruno ha scelto di spostarla dietro il palazzetto, che sarà la base logistica per i sacerdoti, i cantori e per quelli che animeranno l'evento. Per me nessun problema, abbiamo assecondato tutte le richieste della parrocchia, ma mi dispiace che ci siano state queste polemiche. L'evento che celebreremo domenica non le meritava!"