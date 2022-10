"L'uomo tigre" in scena al teatro "Sacra Famiglia" di Dogliani

Sabato 22 ottobre alle 21 prende il via la rassegna teatrale “STORIE DI ALTRI MONDI”, curata dall’Associazione Culturale “Il Mutamento” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dogliani.

Lo spettacolo che aprirà la stagione si svolgerà nel Teatro Sacra Famiglia e vedrà in scena Andrea Kaemmerle nella commedia L’uomo Tigre |Teatro Guascone - Pontedera (PI).



Il Babbo e Oreste sono due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due giramondo, due baccagliatori che riflettono sulla vecchiaia con visioni opposte. Kaemmerle li interpreta entrambi e il risultato è sorprendente: in una notte potrete sentire le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati. Uno spettacolo comico che mette in scena l’essere padri con in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento di essere imbattibili come l’”UOMO TIGRE”.

Il costo del biglietto è 5€, ridotto: 3 €

Per informazioni e prenotazioni: 0173 70210 | biblioteca.dogliani@gmail.com