A Marene “Sicuramente insieme”: teatro e musica per parlare con i giovani di sicurezza sul lavoro

“Sicuramente insieme” è il nuovo evento che si terrà a Marene il 22 ottobre, presso il Teatro dell’Oratorio di San Giuseppe, organizzato dall’Associazione Gabriele Alladio, con la collaborazione della Consulta Giovani di Marene e con il patrocinio del Comune di Marene.

All'evento, oltre agli storici sostenitori, parteciperanno gli studenti delle scuole agrarie e professionali della provincia e tutti i giovani coinvolti dalle Consulte di Marene, di Cavallermaggiore e Savigliano.

"Quest’iniziativa, diversamente dalle precedenti, - spiegano gli organizzatori - è stata ideata nell’ottica di comunicare ai ragazzi utilizzando il linguaggio del teatro e della musica, a loro più congeniale, e anche portando sul palco del teatro un insegnante di Storia e Filosofia molto popolare tra i giovani: Matteo Saudino, meglio conosciuto sul web come BarbaSophia. Il tema della sicurezza sul lavoro sarà esteso all’attenzione da porre in ogni comportamento quotidiano, a salvaguardia della propria vita, dell’impresa e della famiglia."

Sul palco si esibiranno anche Simone Morero e Tiziana Bertone di Voci Erranti, con degli sketch ispirati dalle nostre storie locali trasformate, nel tempo, in leggende e con il coinvolgimento di un gruppo di attori di teatro dialettale piemontese.

Iil pomeriggio si concluderà ballando e cantando con un complesso musicale molto in voga al momento, gli Ogni Istante, Elisa Tribute Band che ci accompagnerà verso l’aperitivo serale, rigorosamente analcolico, ad opera della gastronomia Minetti di Marene.

"Il 22 ottobre - concludono i coordinatori dell'evento - sarà una nuova occasione per condividere lo spirito con cui l’Associazione ha deciso, nel nome di un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto, di trovare un canale di comunicazione alternativo a quelli già esistenti per sensibilizzare i giovani sui temi della salvaguardia della propria vita, attraverso una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro ma non solo."

Sponsor dell’iniziativa la Cassa di Risparmio di Savigliano, Crosetto Rimorchi e PneusMarene di Calliero.