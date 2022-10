Mondovì, oltre 300mila euro dal PNRR per la digitalizzazione degli uffici comunali

"Le risorse - spiega il sindaco Luca Robaldo, che ha tenuto per sé la delega al PNRR - saranno utili per incrementare la digitalizzazione dell'Ente, così come previsto dallo stesso PNRR, al fine di renderlo sempre più aderente alle esigenze dei cittadini. Parimenti, questi investimenti serviranno per rendere ancora più efficiente il lavoro degli Uffici e consentire quindi - soprattutto ai concittadini che non sono abituati all'utilizzo degli strumenti digitali - di ritrovare la possibilità accesso, anche diretto, agli Sportelli aperti al pubblico".