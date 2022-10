Al via i lavori nell'ufficio postale di Fossano

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale Fossano Centro di Via Garibaldi non sarà operativo da domani 15 ottobre per consentire lo svolgimento di lavori interni di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di climatizzazione e riscaldamento. Fino al termine dei lavori, stimato per la prima settimana di novembre, la clientela potrà rivolgersi presso la sede postale di Fossano 1 per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate.

Per venire incontro ai cittadini di Fossano, durante il periodo dei lavori, l’ufficio di Piazza Romanisio osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19,05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

Poste italiane ricorda che è possibile utilizzare i principali prodotti e servizi offerti da Poste Italiane anche in modalità digitale. Oltre alle classiche operazioni bancarie, come Bonifici e Postagiro, tramite gli strumenti digitali di Poste Italiane tutti i clienti possono pagare vari tipi di bollettino postali, compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento Bollo Auto e Moto. Sarà sufficiente inquadrare il codice riportato sul bollettino oppure inserire manualmente i dati richiesti per effettuare il versamento. Sito e APP consentono inoltre di ricaricare una carta PostePay, un telefono cellulare di qualsiasi operatore, ma anche di accedere ai prodotti di risparmio di Poste Italiane. L’ufficio di Fossano Centro sarà nuovamente operativo da lunedì 7 novembre con il consueto orario. In occasione della manifestazione la Croce Rossa di Bra con i suoi volontari sarà presente in piazza caduti della libertà con uno stand e tante attività, tra queste palloncini, Truccabimbi.