Quindici anni di "Mai + Sole": domani a Savigliano si presenta Sguardi

Domani 15 ottobre alle 17, alla Crusà Neira di piazza Misericordia a Savigliano, si presenta “Sguardi”, libro fotografico realizzato in occasione dei quindici anni di “Mai+Sole”, associazione nata per volontà di un gruppo di amiche con lo scopo di sostenere le donne vittime di violenza.

Durante la presentazione interverranno Monica Anfossi (avvocata), Mariella Faraco (ispettrice superiore della Polizia di Stato) e Giancarlo Nivoli (professore emerito di Psichiatria), che dialogheranno con la curatrice del volume Cristina Trucco, grazie alla moderazione della giornalista Francesca Angeleri. La vendita del libro, che raccoglie gli scatti di Alex Astegiano, servirà a finanziare le attività del centro antiviolenza.

"Gli sguardi catturati da Alex sono quelli delle volontarie, degli amici e delle amiche dell’associazione, dei professionisti che ogni giorno ci aiutano, di chi in questi anni ci ha supportato economicamente. Sguardi volutamente anonimi perché siamo tutti parte di un tutto, i ruoli si confondono e si mischiano, ognuno a suo modo tende una mano", spiega Adonella Fiorito, presidente di Mai+Sole, che nel 2007 fondò il centro antiviolenza con un gruppo di pioniere.

Quasi duecento pagine di volti, abbracci e sorrisi per infondere speranza, per testimoniare come uscire dalla palude sia possibile.

Se per il decennale dell’associazione fu pubblicato un libro di testimonianze, questa volta a parlare sono le immagini.

"Poche parole, abbiamo lasciato spazio alla potenza delle fotografie. Immagini non solo di donne che hanno ripreso in mano la loro vita, ma di tutte le persone che gravitano attorno all’associazione: volti sorridenti e speranzosi di chi non si abbandona all’idea che la violenza di genere sia pane quotidiano".

Le fotografie di Astegiano, artista saviglianese, sono anticipate da un’intervista, curata da Cristina Trucco, alla presidente dell’associazione per ripercorrere le tappe principali di questi quindici anni e riflettere sugli strumenti a disposizione delle donne per mettere fine alla spirale di violenza in cui a volte sono costrette.

Per informazioni e segnalazioni consultare il sito maipiusole.it o telefonare al numero 3351701008.