Sit-in dei FFF alla Fiera del Marrone. Compare il cartello "Più Meloni dal fruttivendolo, meno Meloni in Parlamento"

Sit-in di alcuni giovani attivisti dei Fridays For Future di Cuneo nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre, durante il primo giorno di Fiera Nazionale del Marrone.

Alcuni di loro si sono radunati nella porzione di strada tra piazza Galimberti e via Roma attualmente chiusa al traffico veicolare per permettere lo svolgimento della manifestazione. Qui hanno mostrato alcuni cartelli riportanti alcuni slogan a tema ambientale come "Giustizia Climatica", "Meno parcheggi sotterranei, più piste ciclabili", "È arrivata l'ora di agire", "Il gas fossile uccide".



Altri di carattere più politico e nazionale come "Più Meloni dal fruttivendolo, meno Meloni in Parlamento".