Speciale a annullo filatelico a Mondovì per i 180 dalla nascita di Giovanni Giolitti

Nell'anniversario della nascita di Giovanni Giolitti, maggiore statista dell'Italia liberale, il centro europeo a lui dedicato, propone una cartolina da collezione con annullo postale filatelico e una serie di incontri in provincia di Cuneo.

Il primo appuntamento sarà a Mondovì, città natale di Giolitti, nel rione Piazza, presso l'Antico Palazzo di Città, ubicato nella strada che porta il nome dello statista e dove si trova la casa dove nacque.

I festeggiamenti per l'annullo filatelico sono in programma giovedì 27 ottobre dalle 16 alle 20 (Via Giolitti 1), mentre alle 18.30 si terrà la conferenza "Giolitti 180 anni dalla nascita: una riflessione storica", a cura del prof. Pierangelo Gentile, direttore del Centro Giolitti e prof. dell'Università di Torino.

L'evento si ripeterà poi a Dronero, sabato 29 ottobre ore 18,30 via XXV aprile, 25 e a Cavour - sabato 5 novembre ore 16 piazza Sforzini, 1 - sala consiliare.