Cuneo, è morta Annita Garofano per anni titolare della storica Pasticceria Arietti

Cuneo perde un'altra delle sue figure più familiari, stimate ed accoglienti.

Si è spenta Annita Garofano, la titolae della storica Pasticceria Arietti in corso Nizza, all'angolo di via Coppino, che per decenni ha addolcito la vita a generazioni di cuneesi.

Annita Garofano era nata ad Ormea il 12 aprile del 1936. In 86 anni di vita ha conosciuto la guerra, il boom economico ed ha contribuito con il suo sorriso ed i suoi dolci a rendere speciali le ricorrenze di centinaia, probabilmente migliaia di persone. Ricordava che il 25 aprile del 1943 a Ormea nevicava.

Nel suo negozio, all'inizio della via che va all'ospedale, ha regalato anche consolazione e conforto a chi passava a prendere un pensiero da portare a una persona cara ricoverata.

Da imprenditrice ha dato lavoro e qualificata formazione a decine di giovani, molti dei quali si sono poi creati un futuro professionale nel campo dell'artigianato dolciario avviando rinomate attività proprie.

Gentilezza, generosità e professionalità sono sempre stati i suoi tratti caratteristici. Tantissimi i cittadini di Cuneo che ricordano ancora le sue bignole ed il suo spirito accogliente e disponibile.

Ne danno il doloroso annuncio i figli Rudy, Betty con Remo, l’affezionata nipote Arianna con Fabio ed i parenti tutti.

I funerali si terranno sabato 15 ottobre alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato a Cuneo.