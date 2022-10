Mette in vendita un sofà da cinquanta euro e gliene spillano 1.500, ma per il giudice non c’è prova

Aveva messo in vendita online un sofà, durante un trasloco per non portarlo alla discarica, al prezzo di 50 euro e, dopo essere stato contattato da alcuni interessati, si è visto spillare 1500 euro.

Questo quanto accaduto ad un 75enne di Saluzzo che nel 2021 andò a denunciare la truffa. “Mi avevano telefonato dal Veneto dicendo di essere interessati -ha raccontato il signore in aula-. Avevo parlato con due donne. Mi hanno invitato a recarmi allo sportello bancomat per ricevere il pagamento chiedendomi quale fosse il mio limite di prelievo. Invece ho effettuato io una ricarica a loro di 1500 euro. Me ne sono accorto subito, infatti ho richiamato i numeri di cellulare da cui ero stato contattato e mi ha risposto una ragazzina. Subito dopo una voce adulta mi ha minacciato dicendomi che mi avrebbe denunciato se non avessi riagganciato immediatamente. Ho chiamato anche la banca per cercare di bloccare il pagamento, ma non è stato possibile”.

La carta prepagata su cui era stato effettuato il versamento risultò essere intestata al signor A.S.M. e le utenze telefoniche utilizzate dalle due donne a cittadini stranieri. Nel corso delle indagini non sono stati verificati i movimenti sulla carta e non essendo stata raggiunta la prova della sua responsabilità penale, A.S.M., accusato di truffa davanti al Tribunale di Cuneo, è stato mandato assolto.