Un altro lutto per la famiglia Aimetta di Genola: è morto Luciano, il fratello di padre Nino

A solo quattro mesi dalla scomparsa di Padre Nino, la famiglia Aimetta di Genola perde un altro suo rappresentante: si è spento infatti nella sua abitazione, giovedì 13 ottobre scorso, Luciano, fratello di Nino.

Classe 1950, Luciano Aimetta, pensionato dopo una lunga carriera in banca, si è speso costantemente per la comunità in cui viveva dal punto di vista amministrativo, volontaristico e parrocchiale nella sua Genola.