Lieto fine a Dronero: "Ice ora è di nuovo con noi, siamo felici!"

Come per Carlo e Mikoy nei giorni scorsi, anche per Ice siamo felici di comunicare il lieto fine.

Occhi azzurri e pelo lungo grigio fumo con coda, parte delle zampe e del musetto scuri: il bellissimo siamese di poco più di un anno che si cercava in questi giorni a Dronero stamattina presto, venerdì 14 ottobre, ha fatto rientro a casa e sta bene.

"Desideriamo ringraziare quanti ci hanno aiutato nelle ricerche. In questi giorni abbiamo ricevuto davvero tanti messaggi. Un grazie anche a voi della redazione che attraverso l'articolo ci avete aiutato a diffondere l'appello. Ice ora è di nuovo con noi, siamo felici!"