A Saluzzo scegli la fibra ottica di Isiline

È la sede storica dell’azienda ed è stata anche la prima città della provincia di Cuneo ad essere collegata alla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home): a Saluzzo grazie all’opera costante di Isiline è possibile scegliere la vera fibra ottica che permette una navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

Con il primo intervento di 6 anni fa sono stati settantacinque i chilometri di fibra ottica posati e che sono stati utilizzati per servire una parte della città: negli anni, il provider saluzzese ha costantemente aumentato la copertura ampliandola nella maggior parte del territorio comunale servendo aziende, esercizi commerciali, abitazioni private ed interi palazzi. Ad oggi, sono 8.284 le unità immobiliari servite dalla fibra ottica FTTH di Isiline.

Sin dal primo giorno di lavori in tutta la città, così come negli altri territori serviti da Isiline, l’obiettivo è sempre stato quello di ridurre al minimo l’impatto visivo degli scavi, sfruttando così tutte le infrastrutture già esistenti nel sottosuolo: in questo modo, grazie ad avanzate tecniche di posa dell’infrastruttura, è possibile ridurre i tempi di lavorazione e servire il maggior numero possibile di abitazioni e aziende della città, garantendo così una consegna del servizio in tempi ridotti.

Essendo particolarmente legata al proprio territorio, Isiline a Saluzzo negli anni ha deciso di aprire due punti vendita, anche per restare vicino a chi richiede informazioni sulla fibra: il primo è quello storico della sede di via Torino 48/A, mentre il secondo è situato nella centralissima Piazza Cavour 3. In entrambi i negozi è possibile ricevere informazioni sulla tecnologia in fibra ottica, verificare la copertura ed attivare una nuova linea Internet con Isiline.

In alternativa è possibile contattare il provider saluzzese al 0175-292929 oppure acquistare in autonomia la propria nuova connessione su https://shop.isiline.it/