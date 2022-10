Centallo, al via la 2ª edizione dei Concerti per Organo

Keep calm: ora vi raccontiamo tutto per filo e per segno. Il primo concerto vedrà alla consolle Benjamin Righetti, artista poliedrico e professore presso la Haute École de Musique di Losanna. 5 novembre sarà la volta di Gabriele Agrimonti, uno dei migliori talenti europei delle nuove generazioni, in un tributo all’organista Bartolomeo Bernardi.