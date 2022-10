Giornate FAI d''Autunno: sogni, cappelle, luoghi da scoprire nel Saluzzese e Saviglianese

Domani, sabato 15 e domenica 16 ottobre le Giornate FAI d’Autunno conducono alla scoperta di storie, luoghi, tesori.

Sono sei le aperture nel Saluzzese e Saviglianese, scelte dalla Delegazione FAI Saluzzo, dal Gruppo FAI Giovani e dal Gruppo Fai Savigliano ispirate a tre affascinati percorsi tematici. Per tutti i percorsi sono consigliate le prenotazioni ai link dedicati ed è opportuno recarsi al Banco FAI delle aperture prima dell’orario prenotato. Contributo minimo volontario 3 euro.

Info aperture Giornate FAI d’Autunno anche sul sito nazionale: www.giornatefai.it

L’itinerario “Storie di sogni e di sognatori nel Cimitero di Saluzzo” conduce negli “Champs Elysées” della capitale del Marchesato, seguendo le storie e sogni di alcuni cittadini richiamati da artisti e artigiani dell'arte funeraria che hanno lavorato con spesso con inedite invenzioni a rendere universali i messaggi di speranza e di passione trasmessi dalle tombe. L'itinerario curato da Anna Maria Faloppa e legato alla Festa del libro antico e medioevale a Saluzzo, sarà guidato da volontari FAI sabato pomeriggio: 14,30-15-15,30-16-16,30 (ultima visita) e domenica 16 ottobre 9,30-10-10,30-11-11,30 (ultima visita), pomeriggio 14,30-15-15,30-16-16,30 (ultima visita).

Prenotazione consigliate

Il Gruppo Giovani FAI Saluzzo, sul filo di una continuità tematica e di interesse per il territorio porta a conoscere due cappelle medioevali nella campagna di Scarnafigi: la Cappella della Santissima Trinità e il Santuario del Cristo.

Prenotazioni consigliate



Il Gruppo FAI di Savigliano debutta nelle Giornate d'Autunno con il percorso sull’attrattivo tema “La vita in villeggiatura nelle campagne saviglianesi” aprendo per i visitatori tre luoghi di fascino: la “Cassinetta di San Bernardo” in frazione Suniglia, lo studio del pittore Daniele Fissore in Borgata Palazzo, la chiesa di San Giuliano in Regione Streppe.

Contributo minimo volontario 3 euro per ogni sito. Le prenotazioni sono fortemente consigliate, ma obbligatorie per Atelier Fissore.

1) Cassinetta di San Bernardo- Cappella di San Bernardo e Tenuta “;La Gabriella” frazione Suniglia



2) Atelier del pittore Daniele Fissore ( strada Palazzo 11 Savigliano)



3) Chiesa di San Giuliano ( via Saluzzo, 140 Savigliano)

Orari visite per tutti i siti: sabato dalle 15,30 alle 18.30 con ultima visita ore 17.30. Domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,50 alle 18,30 con ultima visita ore 17.30 Per tutti e tre gli itinerari è comunque obbligatorio presentarsi al banco FAI almeno 20 minuti in anticipo rispetto all’orario di prenotazione. Il Banco del gruppo FAI di Savigliano sarà collocato in piazza del Popolo presso il Molo. Domenica polenta degli alpini