Le penne nere di Envie salvano dai danni del tempo 96 croci di caduti nelle guerre

Envie le Penne nere al lavoro per la manutenzione delle croci che ricordano i caduti enviesi nelle guerre

Un lavoro di manutenzione sulle 96 croci commemorative posizionate lungo il viale ingresso del cimitero comunale di Envie.

Lo ha portato a termine il locale Gruppo Alpini, fondato nel 1956 e dipendente dalla Sezione “Monviso” Saluzzo, nell’ambito del suo programma annuale in cui organizza manifestazioni alpine nel territorio oltre alla partecipazione a manifestazioni di Stato.

Le Croci, in ferro, riportano i nomi stampati su targhette di cittadini enviesi caduti nelle varie guerre, dal Risorgimento all’ultimo conflitto mondiale.

Il gruppo ha richiesto la collaborazione dell’Amministrazione comunale, che ha espresso parere favorevole all’intervento, fornendo il materiale necessario al lavoro.

Oltre al plauso per l'iniziativa a favore della collettività e della memoria.

"Le ore di lavoro occorrenti per la manutenzione – informano dal gruppo - saranno trascritte in un apposito “Libro Verde della Solidarietà alpina” gestito dall' A.N.A. che raccoglie tutti gli interventi sia in ambito nazionale che internazionale".