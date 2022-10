Saluzzo, Profumo del Pane: la mostra di arredi sacri per la Messa è aperta domenica

Dopo l’inaugurazione di sabato scorso nel museo diocesano di Palazzo dei Vescovi in via Maghelona, 7 la nuova mostra "Profumo del pane" arredi sacri per la celebrazione della santa messa, apre nuovamente al pubblico, domenica 16 ottobre con visite guidate dalle 14,30 alle 18.30.

Si tratta di una interessante esposizione di preziosi vasi sacri, databili tra il tardo medioevo, l'età moderna ed il nostro tempo (calici, patene, pissidi, ostensori ).

Sono oltre una trentina e percorrono l’evoluzione della celebrazione eucaristica nei secoli.

Per informazioni o visite scrivere a beniculturali@diocesisaluzzo.it.