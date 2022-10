Cercasi volontari per il doposcuola attivato dalla Coop Emmanuele a Boves

All’interno del progetto educativo attivato dal Comune di Boves in collaborazione con l’istituto Scolastico A. Vassallo e condotto dalla Cooperativa Emmanuele, si invitano tutti i cittadini over 18 ad esprimere il loro interesse e le loro disponibilità per la collaborazione al servizio di assistenza al doposcuola offerto ad alcuni bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.

La presenza dei volontari rappresenta un fondamentale sostegno all’attività condotta e gestita dagli educatori. Crediamo sia una positiva esperienza di conoscenza e costruzione di relazioni. Ringraziamo anticipatamente tutti i partecipanti e li invitiamo a contattare la referente della Coop. Emmanuele al numero 3807951059 (Ilenia).

Aiuto compiti per le Medie:

il lunedì e il giovedì dalle 14.15 alle 16.15

Aiuto compiti per le Elementari:

il venerdì dalle 14.30 alle 16.30