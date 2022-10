Dalla vite al vino: gli studenti della Scuola agraria di Grinzane Cavour protagonisti del processo di vinificazione

Circa 10 ettari di vigneti da Nebbiolo atti alla produzione di Barolo Docg, siti ai piedi dello storico castello in cui è vissuto il Conte Camillo Benso di Cavour, sono il “laboratorio didattico” in cui gli studenti della Scuola agraria seguono tutto il ciclo produttivo che porta alla realizzazione del più nobile dei vini: dall'impianto del vigneto, alla fase di coltivazione, alle attività in cantina, eseguendone in prima persona tutte le fasi operative di campo e di trasformazione.

L’impegno dei giovani studenti si può apprezzare, infine, dal risultato della fermentazione delle uve raccolte, che vengono vinificate presso la cantina sperimentale della Scuola enologica di Alba, sede centrale dell’istituto, che ogni anno accoglie con professionalità e disponibilità gli allievi. Ne deriva un vino molto delicato e calibrato con sentori di rosa e spezie a spiccare ed esaltare una materia prima che sprofonda in se stessa facendosi tannica e freschissima per un equilibrio da prendere a modello enologico.

Le attività pratiche in campo, nel contesto di una vera e propria azienda agricola scolastica, hanno una fondamentale valenza didattica per gli allievi della scuola agraria. Infatti, durante il percorso triennale per il conseguimento del titolo di Operatore agricolo ed il successivo biennio che porta al Diploma superiore, gli studenti hanno modo di seguire direttamente, sotto l’egida dei docenti e del personale tecnico, tutte le fasi della coltivazione, quali la potatura secca, la legatura, il didaramento, la fertilizzazione e la difesa dalle infestanti e dai parassiti.

Durante l'anno, per le classi terza e quarta, il focus sulle aziende di trasformazione porta gli allievi di Grinzane Cavour a studiare il processo di vinificazione approfondendo con numerose attività pratiche pianificate presso la cantina sperimentale ed i sopralluoghi in importanti imprese vitivinicole del territorio.

Altresì rilevante è l’attività di laboratorio di chimica e biologia, in cui si approfondisce la parte di analisi qualitativa dell'uva e dei mosti: finalizzata ad ottimizzare la qualità dei processi fino alla messa in bottiglia, nonché alla valutazione delle fitopatologie e le analisi del terreno per rendere efficaci gli interventi agronomici in campo.

Da evidenziare, poi, l’importanza dell'ecosostenibilità della filiera viticola ed enologica.

Non mancano, infine, nell’ultimo triennio di studio, gli approfondimenti di logistica, marketing ed economia agraria e vitivinicola, non solo con competenze tecniche di alto profilo, ma anche con la giusta visione imprenditoriale per garantire scelte economicamente sostenibili in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Si tratta, inoltre, di colture cerealicole, frutticole, orticole e floricole in pieno campo e serra, con degli approfondimenti anche sul settore zootecnico, con particolare riferimento alla razza bovina piemontese.

La scuola agraria di Grinzane Cavour si conferma un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio di Langa e Roero, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi, nonché importanti riscontri in termini di auto-imprenditorialità.