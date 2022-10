A Cuneo in piazza Europa il sit-in di +Europa a sostegno della resistenza ucraina

“In questi giorni la violenza rabbiosa e le rappresaglie, dovute alle sconfitte sul campo ad opera della Resistenza ucraina che hanno riconquistato ampie fette di territori occupati, si è riversata nuovamente su civili innocenti. Dallo scorso 24 febbraio, data dell'inizio del tentativo di invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, non cessano queste violenze e queste atrocità”.



Dichiarano in una nota Flavio Martino, Filippo Blengino e Alice Depetro, rispettivamente Coordinatore, Tesoriere e Presidente di +Europa Granda, annunciando una manifestazione dal titolo “No alle bombe di Putin” che si terrà sabato alle 17 in Piazza Europa.



“Noi siamo per la pace. – continuano - Pensiamo che le diplomazie non debbano smettere di operare per un cessate il fuoco. La pace però tra un aggressore e un aggredito, non può prescindere dalla premessa e dal ripristino del diritto internazionale. Putin ha fatto male i suoi conti fin dall'inizio pensando che sarebbe stato facile piegare alla sua arroganza imperialista la volontà di un popolo invaso di difendersi. Bene hanno fatto l'Unione Europea, la Nato e gli Stati Uniti a scendere in campo dotando i resistenti ucraini degli strumenti per farlo in nome dell'indipendenza di uno stato legittimo e riconosciuto. La pace che vogliamo non è quella di Monaco del 1938 quando le pretese di Hitler sulla povera Cecoslovacchia furono assecondate. La pace che vogliamo è in nome anche del popolo russo dove migliaia di giovani stanno scappando per evitare di essere arruolati e sbattuti al fronte a combattere una guerra che non condividono e dove gli attivisti della ong “Memorial”, da poco insignita del premio Nobel per la pace, devono poter riprendere la loro attività di ricerca e di testimonianza sulle vittime dello stalinismo”.



Alla manifestazione hanno già aderito l’Associazione Radicali Cuneo “Gianfranco Donadei”, Italia Viva e Partito Democratico Provincia di Cuneo.