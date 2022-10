A Cuneo I.N.F.I.E.R.A., al Foro Boario il flash mob dei centri per disabili [GALLERY e VIDEO]

S'intitola I.N.F.I.E.R.A. - Insieme Noi Fuori per un’Inclusiva Edizione di Ritmo Autunnale - e si è sostanziata in un flash mob tenutosi nella mattinata di oggi (venerdì 14 ottobre) in piazza Foro Boario a Cuneo. Protagonisti, i centri per disabili 'Centro Lavoro Protetto' e 'Ou Bourc' del consorzio socio assistenziale del cuneese.



Un flash mob inclusivo tra musica e balli, che ha portato in piazza - e per l'occasione anche alla Fiera Internazionale del Marrone, in partenza proprio oggi - la realtà degli ospiti del centro. Presente, anche, l'assessora Paola Olivero.