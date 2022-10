A Bra la “Pedalando tra le Vigne in Rosa di Langhe, Roero e Monferrato”

A gran sorpresa ritorna a Bra la pedalata tra i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Da alcuni anni l’associazione di promozione sociale e sportiva Bike Is Life #pedaliamoitalia collabora con il territorio per valorizzare il patrimonio locale attraverso la bici. Una giornata speciale per vivere al meglio i colori dell’autunno tra natura, sport e degustare le prelibatezze del territorio: la salsiccia unito al buon vino.

Nasce così una formula denominata raid cicloturistico con partenze a gruppi ed un percorso tutto segnalato della lunghezza di 74 chilometri e 800 metri di dislivello che in parte percorrerà le strade scelte per il prossimo giro d’Italia 2023. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre alle ore 9 con ritrovo e parcheggio in piazza Spreitenbach. Il percorso si snoda alla scoperta del territorio, in particolare del Moscato d’Asti DOCG tra Langhe e Roero. Partenza da Bra alle ore 10, dalla piazza pedonale di corso Cottolengo in direzione Cherasco. Si sale verso la Morra per attraversare poi Barolo e scendere verso Fontanafredda per poi ristorare in Alba presso la Croce Rossa. Rientro da Mussotto, Piobesi d’Alba e Santa Vittoria per arrivare poi nella splendida cornice dei patrimoni dell’umanità di Pollenzo con rientro in città con il piacere di degustare la salsiccia di Bra.

Il percorso è segnalato con appositi cartelli e viene fornita la traccia gpx su richiesta dei partecipanti. In caso di maltempo la manifestazione si svolge domenica 30 ottobre. Le iscrizioni si effettuano presso l’area pedonale di corso Cottolengo (lato piazza Caduti per la Libertà) al costo di 13 euro che comprende l’assicurazione, integratore energetico, bottiglia di vino di alta qualità prime 50 iscrizioni e mascherina brandizzata dall’iscrizione n°51 alla 120, assistenza sanitaria a cura di Croce Rossa, comitato di Bra e carro scopa a cura dell’associazione Proteggere Insieme, un ristoro sul percorso con sali ed integratori ed uno finale con prodotti locali. Premi speciali alla coppia più lontana, al più giovane, al più anziano/a.

Obbligo di certificato medico di buona salute o agonistico o tesserino, obbligo di casco. È consigliata la preiscrizione via mail ad eventi@pedaliamoitalia.org. Maggiori informazioni al sito www.pedaliamoitalia.org.