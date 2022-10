"Aiuta la tua scuola, vieni a vedere l’A2 al palazzetto di Cuneo!"

Il progetto “Cuneo Volley per la Scuola” da quest’anno ha il patrocinio di Lab Travel, nuovo partner del Cuneo Volley che da subito ha apprezzato e creduto molto nell’iniziativa.

Nelle scorse settimane, con grande orgoglio, il presidente Costamagna e il direttore generale Bima insieme ad alcuni giocatori della serie A2, hanno consegnato tre buoni importanti alle scuole di Cervasca, Bernezzo e Viale Angeli che si sono distinte per presenze e ingressi al palazzetto in occasione delle partite della Serie A2 maschile di pallavolo. Questi buoni consentiranno ai rispettivi Dirigenti scolastici e al corpo docente di acquistare materiale e attrezzature presso Il Podio Sport.

Cosa devono fare le scuole per aderire al progetto e creare il proprio salvadanaio?

«E’ molto semplice. I Dirigenti scolastici o chi per esso, devono inviare un’e-mail di adesione al progetto “Cuneo Volley per la Scuola by Lab Travel” all’indirizzo biglietteria@cuneovolley.it, in questo modo verrà creato il salvadanaio virtuale. Dopodiché sarà inviata una comunicazione scritta riguardante l’iniziativa e le partite in casa della serie A2 da far girare come avviso alle famiglie.

Ad ogni abbonamento “GENITORI PROGETTO SCUOLA” sottoscritto, verranno messi da parte del Club 10€ nel salvadanaio della scuola, così anche per i biglietti singoli, di cui una percentuale verrà depositata. A fine stagione verranno svuotati i salvadanai e preparati i buoni che saranno nuovamente consegnati ad inizio anno scolastico.» - il presidente Gabriele Costamagna.

Tutti gli studenti, dalle elementari alle superiori, avranno l’ingresso gratuito in quanto il Club ha voluto preservare l’omaggio agli under 19. Tuttavia le famiglie che vorranno scegliere i propri posti in tribuna al palazzetto per l’intera stagione, dovranno sottoscrivere sia gli abbonamenti OMAGGIO che quelli GENITORI PROGETTO SCUOLA, in modo da avere sempre assicurate le postazioni vicine, in quanto ad ogni abbonamento corrisponde un seggiolino numerato per settore, fila e posto.

«Il 29 ottobre alle ore 20.00, in occasione dell’anticipo della 5^ giornata di campionato contro Ravenna, il Cuneo Volley dedicherà il match al progetto “Cuneo Volley per la Scuola by Lab Travel” e saluterà tutte le classi e le scuole che parteciperanno alla partita. Ditelo quindi ai vostri insegnanti e dirigenti scolastici, che organizzino una raccolta per le adesioni così da creare e/o implementare il vostro salvadanaio.

Ecco il link per prenotare la propria classe alla partita di domenica 16 ottobre contro Motta -> cutt.ly/XBTqrgM» - il direttore generale Davide Bima.