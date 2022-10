Spartan Race: il bernezzese Elio Sajeva sesto ai Campionati Europei

Sabato 8 ottobre, a Londra, tra le verdi colline dell’immenso Pippingford Park, Elio Sajeva ha preso parte ai Campionati Europei di Spartan Race, classificandosi 6° nella "age group" (cat. di età) 55/59.

Raggiunto l’obiettivo “minimo” preventivato, ovvero migliorare il 9° posto del 2021 conseguito a Verbier, in Svizzera.

Sajeva: "Si poteva fare fare di più, ma la qualità degli atleti in gara era molto elevata quest’anno e, per arrivare sul podio, era necessario che non ci fossero imprevisti. Sono comunque di essere risultato tra i migliori sei d’Europa nella mia categoria."

Le Spartan Race sono corse ad ostacoli non convenzionali cioè movimenti in sospensione, trasporti di pesi (tronchi o altro), superamento muri (h. fino a m.2.80), prove di equilibrio e di precisione etc.