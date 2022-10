A Chiusa di Pesio arriva "Il respiro della montagna"

Sarà una serie di appuntamenti coinvolgenti e interamente dedicati al mondo montano, quella che animerà Chiusa Pesio nel penultimo weekend di ottobre.



Il respiro della montagna è infatti l’evento che porterà nella cittadina ai piedi del Marguareis esperti della montagna, meteorologi, produttori locali e addetti ai lavori per confrontarsi e per illustrare al pubblico cosa significhi vivere e lavorare in montagna tutto l’anno, soprattutto a fronte degli incipienti cambiamenti climatici e ambientali, e come si possa migliorare la qualità della vita e delle attività professionali nelle aree interne attraverso un lavoro corale che unisca la comunità e le comunità.



Organizzato dall’Associazione Culturale Gli Spigolatori e da “iduevagamondi” (titolari dell’omonimo bed and breakfast e youtuber), con la collaborazione dell’associazione Meteonetwork e dell’Ente di gestione delle Aree protette Alpi Marittime e con il patrocinio del Comune di Chiusa Pesio, “Il respiro della montagna” propone un programma ricco e variegato che, nell’arco di 24 ore, permetterà a tutti gli interessati di avvicinarsi alla realtà dei piccoli Comuni di montagna.



Si inizia sabato 22 ottobre alle ore 17 presso la sede del Parco del Marguareis, a Chiusa Pesio, con l’incontro “I proverbi meteorologici: tra sapere contadino e meteorologia” con la partecipazione di Gaetano Genovese, meteorologo del portale 3bmeteo, e Isabella Riva, meteorologa e membro del direttivo dell’associazione Meteonetwork. Alle ore 18 seguirà il panel “Un nuovo modo di vivere e raccontare la montagna”, all’interno del quale si confronteranno Luciano Ellena, noto mulattiere e agricoltore, Paolo Giraudo, artigiano e gestore del rifugio Morelli-Buzzi, e Simone Mondino, titolare de “iduevagamondi”. Ad animare e moderare i due incontri interverranno Erika Chiecchio e Monica Gazzera dell’Ente di gestione delle Aree protette Alpi Marittime.



La serata si concluderà alle ore 20 con una cena a base di prodotti tipici nella suggestiva cornice del ristorante Valle Pesio (prenotazioni entro il 20 ottobre).



Domenica 23 ottobre sarà invece dedicata all’outdoor e al trekking, con una piccola incursione nel mondo dell’enogastronomia ovviamente a km 0. Con una camminata che partirà dal centro della frazione Vigna di Chiusa Pesio, ci si potrà recare, attraverso sentieri poco battuti, fino alla frazione di Tetto Caban, dove sorge proprio il bed and breakfast “iduevagamondi”.



Il ritrovo per l’escursione è alle 9.30 presso il parcheggio di Lungaserra. Il dislivello è di circa 200 mt e la lunghezza di circa 6 km, difficoltà E. necessarie scarpe da trekking, consigliati i bastoncini. I partecipanti della potranno degustare in questa occasione i prodotti dell’U’ Barachin promossa da Gira e Tuira.