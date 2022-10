Iacopo Barison e il suo 'Autofiction': "Scrivere come guardarsi allo specchio. Ma non solo per l'autore"

"Credo che porsi l’obiettivo di raccontare un’intera generazione sia sempre disonesto. Parlando di te finisci anche per raccontare gli altri: il romanzo è prima di tutto uno specchio per te autore, ma poi si gira e lo diventa per i lettori. È bellissimo ed è il senso del romanzo nell’accezione ‘generazionale’, il poter raccontare persone con vite anche totalmente diverse ma che in certi caratteri si ritrovano".

S'intitola 'Autofiction' l'ultimo romanzo - edito per Fandangolibri come il precedente 'Le stelle cadranno tutte insieme' - di Iacopo Barison, scrittore fossanese d'origine tra le voci giovanili più importanti del panorama letterario italiano sin dal 2015.

Abbiamo contattato Iacopo - scoperto da Vanni Santoni come curatore della collana di narrativa di Tunuè con il romanzo 'Stalin+Bianca' - a ridosso dell'uscita del libro. Iacopo racconta di aver scritto le prime righe durante le ultime date del tour di ‘Le stelle’ nell’ottobre del 2018 sul treno per Treviso: all'epoca aveva 30 anni, l'età dei due protagonisti Sofia e Orlando.

"I miei personaggi fanno cose senza averne voglia ma poi finiscono per farle volentieri - racconta Iacopo - . Una dicotomia che vale, per me, anche per la scrittura: spesso dico che ‘non ne ho voglia, ma scrivo volentieri’. Scrivendo il romanzo e osservando i miei personaggi mentre li stavo raccontando ho notato che questo è uno dei ‘caratteri generazionali’ del trentenne medio. Certo, come tutte le generalizzazioni, questa è per natura imperfetta e inapplicabile a tutti ma è un atteggiamento che la nostra generazione tende ad applicare praticamente a tutto".

'Autofiction', però, non è propriamente un romanzo generazionale quanto più una storia famigliare. Il romanzo, infatti, parla più che altro del rapporto tra genitori e figli e lo fa raccontando di una vera e propria 'indagine' realizzata da Sofia e Orlando che, seguendo letteralmente come una mappa una sceneggiatura scritta dai genitori deceduti - celebri cineasti - , dovranno scoprire l'identità (o la non esistenza) di un misterioso terzo fratello mai conosciuto.

"Una necessità specifica era quella di raccontare una storia famigliare che partisse da lontano, quindi raccontare i movimenti di una famiglia nel tempo - dice Iacopo - . La vera novità di questo romanzo è che prendo in prestito alcuni elementi tipici della narrativa di genere come la 'suspence': c’è un mistero, nel romanzo, che non si risolve prima delle ultime pagine del libro"."Mi sembrava interessante mettere in campo una dinamica ‘da giallo’ realizzando questo particolare esperimento. Credo sia difficile conquistare un lettore, nel 2022, richiedendogli grande concentrazione ma spero di esserci riuscito".

La famiglia, quindi, al centro della narrazione. Tanto che il libro è dedicato proprio ai genitori di Iacopo. "Mi è sembrato doveroso, non è stata nemmeno una scelta: non avevo mai dedicato loro un romanzo quando invece l'avevo fatto con mia nonna e la mia ragazza, oggi mia moglie" continua Iacopo.

Ma di 'auto', in 'Autofiction', sembrerebbe non esserci molto: "Cose strettamente autobiografiche ne rilevo poche e il termine ‘Autofiction’ deriva più che altro dal fatto che i due protagonisti realizzano questa 'caccia al fratello' tramite uno strumento ‘di finzione’ come una sceneggiatura cinematografica - aggiunge - . Chiaro che, raccontando te stesso e il tuo mondo, finisci per metterti in campo anche se, per tornare all'immagine iniziale, ogni specchio può riflettere un’immagine distorta che poco ha a che fare con la realtà".

E la realtà - o meglio, la sua descrizione e analisi - accomunano scrittura e cinema, i due grandi modi classici di raccontare una storia. Il cinema gioca, ovviamente, una parte importante in 'Autofiction' ed è una delle passioni principali dello stesso autore: "E' indubbiamente più seducente a livello sensoriale, i libri e i romanzi mancano della parte visiva e richiedono quindi più fatica immaginifica al lettore".

"Ho cercato di avvicinare il romanzo al cinema ma dando al tentativo un senso narrativo oltre che tecnico, perché non fosse soltanto un vezzo - prosegue - : è il primo tra i miei romanzi narrato in terza persona e non in prima, cosa che mi ha permesso di mostrare di più i personaggi, ma è anche la prima volta in cui inserisco disegni e fotografie, elementi visuali di questo tipo che riprendono una riflessione importante sulle immagini presente nel libro stesso".

'Autofiction' è uscito lo scorso 7 ottobre ed è stato presentato per la prima volta a Torino. Iacopo, in questi giorni, sta portando il libro in provincia di Cuneo - nella quale tornerà, forse, per un appuntamento nel capoluogo a novembre - ma è prontissimo a girare l'Italia.

"Credo sia importante andare a presentare il libro sul territorio, mantenere il contatto con i lettori e con il sistema che mette in campo e fa girare il tuo libro - conclude Iacopo - , perché solo così puoi scoprire che il libro esiste davvero. Ed è vero tanto più dopo il periodo pandemico; capisco che uscire, ora, possa anche essere più difficile ma per me poter parlare di qualcosa che ho scritto io è davvero un vero privilegio".