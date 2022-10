Alla Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo anche "Pompieropoli"

Oggi in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, tutte le caserme dei Vigili del fuoco sono state aperte al pubblico.



La sede centrale di Cuneo nel solo pomeriggio ha visto l’affluenza di oltre 200 visitatori i quali hanno potuto vedere mezzi e attrezzature usate per le molteplici operazioni utilizzati negli interventi.



Grande affluenza anche nelle sedi distaccate di Alba, Mondovì, Saluzzo.



Mentre per i più piccoli l’appuntamento è stato in via Roma in occasione della fiera del marrone di Cuneo, dove grazie all’associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale sezione di Cuneo ha allestito “Pompieropoli” un percorso ginnico con il finale di uno spegnimento di incendio casetta con una vera manichetta con l’acqua. Hanno così ricevuto il diploma di piccolo Pompiere oltre 100 bimbi !