Borgo San Dalmazzo ricorda Don Mario Ghibaudo alla vigilia della Beatificazione [FOTO]

Grande partecipazione e commozione questa mattina, sabato 15 ottobre, alla cerimonia di ricordo di Don Mario Ghibaudo organizzata dall'amministrazione borgarina in occasione della sua Beatificazione. L'evento si è svolto nei pressi dell'Arco di San Rocco, nella strada a lui intitolata.

Don Mario Ghibaudo, giovane prete borgarino, fu barbaramente ucciso dai nazifascisti, insieme a Don Giuseppe Bernardi, nell’eccidio di Boves del 19 settembre 1943.

La cerimonia è iniziata con la lettura di quanto accadde quel giorno secondo le testimonianze raccolte: “passando per le strade, dove oramai dilagano confusione e violenza, dona a tutti la benedizione e chiede all’uno e all’altro se desiderano l’assoluzione dei peccati”. Poi “la mano benedicente che vola, la nuvola di sangue”. Il vice parroco don Mario fu trucidato fuori dal centro abitato, mentre benediceva il corpo di un uomo appena ucciso da un soldato.

Un cammino quello della beatificazione dei due preti martiri, iniziato nel 2013, e sostenuto dall’associazione “Don Bernardi e Don Ghibaudo” che nel tempo ha mantenuto la memoria dei “Servi di Dio”, le cui spoglie sono custodite in un altare della parrocchiale di San Bartolomeo.

Erano presenti alla cerimonia borgarina i familiari di Don Mario, la sindaca Roberta Robbione con la vice Clelia Imberti, gli assessori Michela Galvagno e Armando Boaglio, i consiglieri Katia Manassero e Pierpaolo Varrone, la deputata Chiara Gribaudo, Ughetta Biancotto dell'Anpi e tanti borgarini.

C'era anche Don Ezio che tenne per anni la cartella sgualcita di Don Mario: “Sono stato strumento inconsapevole e inconscio della volontà di Dio. Quella cartella, che mi venne consegnata come un dono prezioso dal padre di Don Mario, rimase per anni nel solaio e poi nel mio garage. Fu più volte vicina alla bocca del forno perchè non ne capivo allora l'importanza. Poi la ritrovai sul fondo di una scatola e la consegnai a Don Bruno Mondino che stava raccogliendo materiale sul prete martire. Oltre ai temi di Don Mario c'erano le testimonianze giurate che suo papà Dalmassin aveva raccolto e anche il suo diario del liceo. Un prezioso tassello per rivalutare la vita di don Mario e giungere poi alla beatificazione”.

La sindaca Robbione: “La sua vita è un esempio di forza e solidarietà e oggi è importante cogliere il suo messaggio e tradurlo concretamente nelle nostre azioni quotidiane per costruire ponti e non muri”.

E si sono ricordate le parole di papà Benedetto XVI: "Il sangue dei martiri non invoca vendetta, ma riconcilia. Non si presenta come accusa, ma come luce aurea”



La deputata Chiara Gribaudo: “Ci accostiamo a vivere giornate importanti per la nostra storia e le nostre radici. Grazie all'impegno dell'associazione e anche della Provvidenza. Con le piccole cose si tiene viva la fiammella della Memoria”.

Grande commozione nelle parole di Tiziana Ghibaudo, una delle nipoti di Don Mario: “Oggi ripenso alla domanda di un ragazzo delle superiori in uno degli incontri su Don Mario. 'Voi lo vete conosciuto?' Lo abbiamo conosciuto passo dopo passo, attraverso le tante testimonianze dei miei genitori e dei miei nonni. E sempre ho colto il rispetto verso qualcosa di superiore. Poi ripenso al gemellaggio con la città tedesca di Schondorf dove è sepolto Joachim Peiper, colui che ordinò la strage. Lì mi chiesi 'Dio con che lingua parla?' Con la voce del cuore. Don Mario è stato coerente con scelte e azioni. Non si è fatto tante domande. Ha agito profondamente come persona. Quando sei profondamente persona, tu sei tutt'uno con chi c'è intorno a te. E si perdona. Grazie a tutti di essere qua”.



Domani, domenica 16 ottobre, a Boves ci sarà il grande evento nel piazzale Avis di Madonna dei Boschi, per la Beatificazione dei martiri don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo.

Si inizierà alle 13,30 con l’accoglienza dei fedeli. Alle ore 15 si terrà la Celebrazione e, durante l’Eucaristia, il cardinale Marcello Semeraro, inviato dal papa, proclamerà beati il parroco e il viceparroco che nel 1943 condivisero il tragico destino di altri bovesani, sterminati dai nazisti.